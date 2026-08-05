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Actualitate· 1 min citire
Doi rivali de moarte, invitați la nunta lui Cristiano Ronaldo. Tensiunile ar putea exploda
Cristiano Ronaldo
Nunta lui Cristiano Ronaldo, programată să aibă loc pe 8 august, în Sintra, Portugalia, atrage atenția nu doar prin lista exclusivistă de invitați, ci și prin prezența a doi sportivi care au una dintre cele mai cunoscute rivalități din lumea sporturilor de contact.
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