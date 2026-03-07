Prognoza meteo pentru 7 martie: vreme plăcută și temperaturi de primăvară în mare parte din țară

Vremea va fi în general frumoasă sâmbătă, 7 martie, în cea mai mare parte din România. Cerul va fi variabil spre senin în multe regiuni, iar temperaturile vor continua să crească ușor față de zilele precedente.

Potrivit meteorologilor, maximele zilei vor ajunge până la aproximativ 17 grade Celsius , în special în zonele din sudul și vestul țării. Dimineața și noaptea vor fi însă mai răcoroase, cu temperaturi scăzute în depresiuni.

Vântul va sufla slab până la moderat în majoritatea regiunilor, fără fenomene meteo semnificative. În unele zone pot apărea nori trecători, dar șansele de precipitații sunt reduse.

În Capitală, vremea se anunță de asemenea plăcută, cu cer variabil și temperaturi care ar putea ajunge în jurul valorii de 15–16 grade Celsius .

Meteorologii spun că începutul lunii martie aduce condiții apropiate de cele specifice primăverii, cu temperaturi mai ridicate decât media perioadei.