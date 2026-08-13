Putin sfidează Japonia! Vizita controversată în Insulele Kurile stârnește furie la Tokyo

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 aug. 2026, 20:48

Vladimir Putin a provocat o reacție dură la Tokyo după vizita făcută într-una dintre Insulele Kurile, teritoriu disputat de Rusia și Japonia. Premierul japonez a calificat gestul drept „absolut inacceptabil”, într-un nou episod de tensiune între cele două țări.

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