Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 grade pe Richter a zguduit El Salvador, Honduras şi Nicaragua

Publicat 13 aug. 2026, 10:07 Sursă realitatea.net

Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 a zguduit miercuri, la sfârşitul după-amiezii (ora locală), El Salvador, Honduras şi Nicaragua, fără a provoca victime sau pagube, au anunţat Institutul de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS) şi observatoarele seismologice locale, relatează AFP.

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