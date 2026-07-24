Reacția Romarm după ce trei directori din industria de armament au fost reținuți de DNA.”Este nevoie de o structură de conducere mai suplă”

Publicat 24 iul. 2026, 10:13 Actualizat 24 iul. 2026, 10:17 Sursă Realitatea.Net

Compania Națională Romarm a reacționat vineri dimineață după ce trei directori din industria de armament au fost reținuți de DNA, transmițând că problemele actuale din filialele companiei sunt consecința unor deficiențe semnalate în mod repetat acționarului său, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

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