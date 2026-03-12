Recomandare pentru statele UE: documentele de identitate să reflecte identitatea de gen „trăită” de cetățeni

Statele membre ale Uniunea Europeană ar trebui să emită documente de identitate care să reflecte identitatea de gen „trăită” de cetățeni, potrivit unor recomandări formulate la nivel european în domeniul drepturilor omului.

Inițiativa urmărește să faciliteze recunoașterea oficială a identității de gen a persoanelor transgender și non-binare, astfel încât datele din documentele oficiale să corespundă identității cu care acestea se identifică în viața de zi cu zi.

Potrivit susținătorilor acestei propuneri, armonizarea regulilor privind recunoașterea identității de gen în statele membre ale Uniunii Europene ar putea reduce dificultățile administrative și situațiile de discriminare cu care se confruntă unele persoane atunci când folosesc documente oficiale.

În prezent, legislația privind modificarea genului în actele de identitate diferă semnificativ între țările europene. Unele state permit schimbarea relativ rapidă a datelor din documente, în timp ce altele impun proceduri juridice sau medicale complexe.

Organizațiile pentru drepturile omului susțin că adoptarea unor reguli mai clare și mai uniforme la nivel european ar contribui la protejarea drepturilor persoanelor transgender și la evitarea situațiilor în care identitatea lor nu este recunoscută oficial în diferite state.

Subiectul rămâne însă unul controversat în unele țări din Uniunea Europeană, unde dezbaterea privind identitatea de gen și modificarea documentelor oficiale a generat discuții intense în plan politic și social.