16 persoane din Găești au fost evacuate după ce în imobilul în care se aflau s-a simțit miros de gaze
Doi copii şi 14 adulţi au fost evacuaţi, joi, dintr-un imobil din Găeşti, unde se simte miros de gaz, fiind solicitată intervenţia firmei furnizoare pentru a stabili despre ce este vorba.
”În jurul orei 12:09, pompierii au fost solicitaţi să intervină în oraşul Găeşti, pe strada Cuza Vodă, în urma sesizării unui miros de gaz într-un imobil de locuinţe. La faţa locului acţionează pompierii din cadrul Detaşamentului de Pompieri Găeşti cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj SMURD”, a transmis, joi, ISU Dâmboviţa.
Sursa citată a precizat că echipajele asigură măsurile specifice de protecţie până la sosirea echipajului operatorului de distribuţie a gazelor.
Totodată, au fost evacuate 16 persoane, dintre care 14 adulţi şi 2 minori, fără a fi înregistrate probleme medicale.
Până în prezent nu au fost identificate victime.
