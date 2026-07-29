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Actualitate· 1 min citire
Scandal la Genoa! De Rossi și jucătorii, nemulțumiți de influența lui Răzvan Raț. Dan Șucu, în centrul tensiunilor
Dan Șucu
Dan Șucu se confruntă cu primele dificultăți la Genoa chiar înainte de debutul noului sezon din Serie A. De această dată, problemele nu sunt legate de rezultate sau de campania de transferuri, ci de tensiunile care ar fi apărut în interiorul clubului. Presa italiană susține că mai mulți membri ai echipei, inclusiv antrenorul Danielle De Rossi, ar fi nemulțumiți de rolul tot mai important pe care îl are Răzvan Raț în structura de conducere.
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