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Actualitate· 1 min citire
Supermarketurile iau măsuri pentru reducerea consumului de energie. Aerul condiționat și iluminatul vor fi limitate
Supermarket
Marile lanțuri de supermarketuri din România au anunțat că vor adopta o serie de măsuri voluntare pentru reducerea consumului de energie, în contextul stării de alertă naționale din sectorul energetic. Printre deciziile luate se numără limitarea utilizării aerului condiționat și oprirea iluminatului publicitar pe timpul nopții.
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