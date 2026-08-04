UDMR amenință că va bloca Legea salarizării dacă veniturile bugetarilor scad: „La Învățământ există acest risc”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 4 aug. 2026, 13:07

UDMR nu va vota Legea salarizării dacă veniturile unor bugetari vor scădea. Vicepremierul Tanczos Barna spune că proiectul are șanse mici să treacă de Parlament. Cea mai mare problemă ar fi în educație, unde există riscul reducerii salariilor. Declarațiile sale îl contrazic pe deputatul PNL Mircea Fechet, care susține că legea poate fi adoptată până la 31 august.

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