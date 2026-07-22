Trafic record pe aeroporturile din București: peste 8,4 milioane de pasageri

Aeroporturile din Capitală au înregistrat un număr record de pasageri în prima jumătate a anului, depășind 8,45 de milioane de persoane care au tranzitat porțile de îmbarcare.
Conform datelor publicate miercuri de Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), creșterea susținută a traficului consolidează statutul Bucureștiului de principal hub aviatic al României.
În perioada ianuarie-iunie, cele două aeroporturi – „Henri Coandă” (Otopeni) și „Aurel Vlaicu” (Băneasa) – au cumulat 8.459.576 de pasageri, marcând un avans de 5,08% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025. Această dinamică pozitivă s-a reflectat direct și în numărul curselor operate: în primul semestru au avut loc 68.367 de decolări și aterizări, în creștere cu 3,37%.
Record pe Aeroportul Băneasa
Cea mai mare surpriză vine, însă, de la Aeroportul Băneasa. Acesta a stabilit un record absolut, atingând 745.674 de pasageri în doar șase luni. Cifra este cu peste 50.000 de călători mai mare decât totalul înregistrat pe acest aeroport pe parcursul întregului an 2025. În același timp, Aeroportul „Henri Coandă” și-a menținut poziția de lider clar, depășind pragul de 7,7 milioane de pasageri.
Conducerea CNAB pune această creștere solidă pe seama eforturilor de extindere a rețelei de zboruri.
„Rezultatele pe care le-am obţinut sunt efecte ale noii strategii manageriale, orientate către atragerea de noi companii aeriene, extinderea numărului de rute operate de la Bucureşti, creşterea frecvenţelor de operare pe rutele existente şi, nu în ultimul rând, către optimizarea calităţii şi siguranţei infrastructurii aeroportuare”, a declarat Bogdan Mîndrescu, directorul general al companiei.
Acesta a dat asigurări că prioritatea principală a managementului rămâne menținerea celor mai stricte standarde de securitate și siguranță pentru pasageri, în contextul acestei dezvoltări accelerate.