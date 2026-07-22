Politica· 2 min citire

Provocare directă pentru Viktor Orban. Peter Magyar îl cheamă la o confruntare publică în România: „Nu fiți lași!”

Peter Magyar

Peter Magyar

Realitatea de Dambovita
Scris deRealitatea de Dambovita
Publicat22 iul. 2026, 09:32
SursăRealitatea.net

Premierul Ungariei, Peter Magyar, l-a provocat pe Viktor Orban la o dezbatere publică. El a transmis invitația marți, în timpul unei intervenții în Parlamentul de la Budapesta, și a propus ca întâlnirea să aibă loc inclusiv la Băile Tușnad.

Magyar susține că tabăra de vară Tusvanyos este finanțată cu sume importante din bani publici și că, din acest motiv, ar trebui să găzduiască dezbateri reale între reprezentanții puterii și cei ai opoziției.

Peter Magyar îl provoacă pe Viktor Orban la dezbatere

Premierul ungar a declarat că este pregătit să participe la o discuție publică și le-a cerut organizatorilor evenimentului de la Băile Tușnad să îl invite și pe Viktor Orban.

„Nu fiţi laşi, invitaţi-l pe premierul Ungariei!”, a spus Peter Magyar.

Acesta și-a exprimat speranța că Viktor Orban își va „găsi curajul” și va accepta dezbaterea. Potrivit lui Magyar, întâlnirea ar putea avea loc chiar în cadrul taberei organizate în Transilvania.

Magyar invocă banii plătiți de contribuabili

Peter Magyar a atras atenția că pentru organizarea taberei Tusvanyos au fost cheltuite sute de milioane de forinți din bani publici. În opinia sa, contribuabilii ungari au dreptul să vadă dezbateri deschise și serioase în cadrul evenimentului.

Premierul a precizat că este disponibil să participe și că așteaptă un răspuns din partea organizatorilor și a lui Viktor Orban.

Organizatorii spun că este loc pentru ambele tabere

Tibor T. Toro, unul dintre fondatorii Tusvanyos, a declarat că evenimentul poate găzdui atât reprezentanți ai guvernului, cât și ai opoziției. El a spus că organizatorii și-ar dori discuții politice deschise și importante.

„Ca urmare a impactului încă neclarificat al schimbărilor politice majore din Ungaria, reprezentanţii partidului de Guvernământ nu vor participa la evenimentul din acest an, deşi ne-am fi dorit să le oferim un forum unde să fi putut avea loc o dezbatere substanţială între putere şi opoziţie”, a spus Tibor T. Toro.

Organizatorii speră ca o asemenea dezbatere să poată avea loc anul viitor, în prezența reprezentanților ambelor părți.

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