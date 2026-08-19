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Actualitate· 2 min citire
Un medic de 28 de ani s-a aruncat de la etajul al 14-lea al Spitalului Universitar din București. Ambii săi părinți sunt bolnavi de cancer în stadiu terminal
Spitalul Universitar
Publicat19 aug. 2026, 13:05
Actualizat19 aug. 2026, 14:02
SursăRealitatea.net
Un bărbat de 28 de ani, medic, a murit după ce a căzut de la etajul Spitalului Universitar din București. Potrivit informațiilor date de Realitatea PLUS, este vorba despre un medic rezident care efectua un stagiu în cadrul Secției de Hematologie.
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