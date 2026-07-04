Advertising
Actualitate· 1 min citire
Ucraina a lovit din nou lângă Sankt Petersburg, orașul lui Putin. Fum dens și explozii în zona portului
Rafinărie bombardată
Un terminal petrolier din Sankt Petersburg ar fi fost lovit de drone ucrainene în zorii zilei de 4 iulie, potrivit mai multor canale media rusești independente. Imagini apărute pe rețelele sociale arată coloane de fum negru și incendii în zona portuară a orașului.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:31Donald Trump spune că nu vrea să devină cel mai corpolent președinte din istoria SUA
- 13:10Sfidare marca Bolojan: Spitalul din Constanța, restricționat vizitatorilor pentru o vizită-surpriză a premierului demis
- 12:39Apariție neașteptată a lui Cristi Chivu la Cupa Mondială. Românul a fost prezent la Argentina – Capul Verde
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News