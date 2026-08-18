Mamă și fiu de 11 ani, dați dispăruți din Dâmbovița! Au plecat de acasă și nu s-au mai întors: poliția îi caută

Publicat 18 aug. 2026, 09:29 Sursă Realitatea.net

O femeie de 49 de ani și fiul său, în vârstă de 11 ani, sunt căutați de polițiști după ce au plecat de la domiciliul lor din comuna Mătăsaru, Dâmbovița, și nu au mai revenit. Este vorba despre Maria Dinu și David Gabriel Dinu. Cei doi au plecat de acasă luni, 17 august, în jurul orei 12:00. Dispariția lor a fost anunțată în cursul nopții de soțul femeii, care le-a spus polițiștilor că nu mai știe nimic despre ei.

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