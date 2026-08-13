Politica· 2 min citire

George Simion, mesaj crucial pentru fermieri: ”Un guvern provizoriu nu poate să aducă stabilitate țării”

Realitatea de Dambovita
Scris deRealitatea de Dambovita
Publicat13 aug. 2026, 09:06
Actualizat13 aug. 2026, 09:10
SursăRealitatea PLUS

Președintele AUR, George Simion, a declarat miercuri, în cadrul Forumului de la Neptun, că fermierii și, în special, ciobanii români se confruntă cu o situație dramatică, în contextul restricțiilor privind exporturile către Orientul Mijlociu și al riscului ca animalele să le fie sacrificate.

”Ciobanii se tem că le vor fi sacrificate oile”

Liderul AUR a criticat guvernul provizoriu condus de premierul demis Ilie Bolojan, despre care a afirmat că nu este capabil să aducă stabilitate României.

”Dacă dumneavoastră visați un viitor mai bun pentru acei mineri sau pentru oierii care, în fața mea, acum două zile, în Pasul Urdele, stăteau în ploaie și se gândeau cum o să vină să le omoare oile și nu mai au acces la export în Orientul Mijlociu, întrebați-i și pe ei. Pentru că ei s-ar putea să-și dorească să fie cum au fost din tată în fiu: oieri, mineri, constructori”, a declarat George Simion.

”Un guvern provizoriu nu poate să aducă stabilitate țării”

Președintele AUR a subliniat că ”s-ar putea să constatăm că vom avea nevoie sute de ani de acum înainte și de mineri, și de ciobani, și de constructori, că nu putem să-i facem pe toți IT-iști”.

”Cum ați vrea dumneavoastră ca un guvern din ăsta provizoriu, pe 3 luni, 6 luni, 9 luni, să aducă stabilitate?

Păi și funcționarii ăia care au văzut încă 20 de miniștri înaintea ăstuia care vine acum... ce, sunt proști să-i bage în seamă?

Adică trebuie să fim realiști, să ne punem picioarele în apă rece și să înțelegem cum funcționează lucrurile în România”, a mai spus liderul AUR.

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