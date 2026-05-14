Ungaria scoate din nou carburanți din rezerva strategică! Premierul Peter Magyar anunță măsuri de urgență după prima ședință de Guvern

Noul Executiv al Ungariei, condus de Peter Magyar, a anunțat că va utiliza din nou rezerva strategică de carburanți, pe fondul problemelor legate de aprovizionare și al situației economice complicate moștenite de la fostul guvern.

Premierul ungar a declarat după prima ședință a Cabinetului că, începând de săptămâna viitoare, vor fi eliberate noi cantități de combustibil din rezervele statului, însă a dat asigurări că alimentarea pieței nu este pusă în pericol.

Decizia vine după ce fostul guvern condus de Viktor Orbán a fost nevoit să scoată, încă din februarie, aproximativ 250.000 de tone de petrol din rezerva strategică, în urma întreruperii transporturilor prin oleoductul Drujba.

Peter Magyar a anunțat și măsuri stricte privind cheltuielile publice. Potrivit noilor reguli, orice angajament financiar important va trebui aprobat direct de ministrul Finanțelor.

Astfel, investițiile care depășesc 100 de milioane de forinți și angajamentele financiare de peste 250 de milioane de forinți nu vor mai putea fi aprobate fără semnătura oficială a ministrului.

Premierul susține că noul guvern încearcă să clarifice situația financiară reală a țării și a acuzat administrația precedentă că ar fi ascuns obligații financiare uriașe, de ordinul sutelor de miliarde de forinți, care nu apăreau în bugetul oficial.

Potrivit lui Magyar, restricțiile vor rămâne în vigoare cel puțin una sau două săptămâni, până când Executivul va avea o imagine completă asupra situației economice și bugetare a țării.