Verificări la centre de plasament și clinici medicale din Ilfov privind serviciile raportate la Casa de Asigurări de Sănătate

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu specialiști ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, desfășoară luni controale la șapte centre de plasament și cinci clinici medicale din județul Ilfov, pentru verificarea serviciilor medicale acordate persoanelor instituționalizate.

Potrivit unui comunicat transmis luni de Poliția Română, verificările au ca obiect analizarea modului de funcționare a unităților controlate și stabilirea situației serviciilor medicale prestate pentru fiecare persoană în parte.

Controalele vizează legalitatea funcționării și serviciile medicale raportate

Astfel, sunt analizate aspecte precum perioada instituționalizării, afecțiunile medicale, serviciile efectuate, locația și data acestora, documentele medicale emise, precum și unitatea sau medicul care ar fi prestat serviciile, inclusiv contractele și facturile aferente. De asemenea, se verifică și modul de deplasare și persoanele însoțitoare în cazul accesării serviciilor medicale.

Advertising

Subsecvent, autoritățile analizează respectarea clauzelor contractuale dintre furnizorii de servicii medicale și Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov. Accentul este pus pe concordanța dintre serviciile raportate în PIAS - Sistemul Informatic Unic Integrat - pentru decontare și serviciile consemnate în documentele de evidență primară ale furnizorilor.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul IGPR - Institutul Național de Criminalistică și IPJ Ilfov - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, precum și de suportul specialiștilor din cadrul caselor de asigurări de sănătate ale municipiului București și județului Ilfov.