Vreme capricioasă de sărbători! Noaptea de Înviere aduce frig accentuat și instabilitate

Noaptea de Înviere din acest an aduce o vreme neașteptat de rece pentru mijlocul lunii aprilie, cu temperaturi care mai degrabă amintesc de începutul primăverii timpurii decât de Paște. Românii care vor merge la slujba religioasă vor trebui să se pregătească pentru frig accentuat, valori apropiate de zero grade și chiar episoade de ploi slabe în anumite zone ale țării.

Meteorologii avertizează că atmosfera va fi una specifică unei mase de aer rece care va acoperi mare parte din România, cu disconfort termic resimțit mai ales în timpul nopții și spre dimineață.

Frig accentuat în noaptea de Înviere, mai ales în nord

Potrivit meteorologului Robert Manta, cea mai rece perioadă va fi în noaptea de sâmbătă spre duminică, cu accent pe jumătatea de nord a țării, unde temperaturile vor coborî semnificativ.

„O vreme destul de rece, în special la noapte, în jumătatea de nord a țării, mai ales spre dimineață temperaturi negative, spre zero grade. În celelalte zone, în speță zona de sud, Capitală, temperaturi de 2-4 grade”, a explicat meteorologul.

Chiar dacă valorile nu sunt extreme, senzația de frig va fi amplificată de umezeală și de orele petrecute în aer liber de către cei care participă la slujba de Înviere. Vestea bună este că vântul nu va crea probleme, lipsind în mare parte din tabloul meteorologic al nopții.

Ploi slabe și izolate în estul țării

Pe lângă temperaturile scăzute, sunt așteptate și precipitații slabe, dar doar localizate. Zona cea mai expusă rămâne estul țării, în special regiunea Moldovei, unde pot apărea câțiva stropi de ploaie pe parcursul nopții.

„Vorbim de precipitații foarte slabe cantitativ și doar prin zona de est a țării, zona Moldovei, la noapte”, a precizat Robert Manta.

Aceste episoade vor fi de scurtă durată și nu vor influența semnificativ desfășurarea slujbelor religioase, însă pot adăuga un plus de disconfort pentru cei aflați în exterior.

Ziua de Paște aduce o ușoară ameliorare a vremii

După o noapte rece, ziua de duminică vine cu o ușoară încălzire, mai ales în vestul și sudul țării, unde temperaturile maxime pot ajunge la 15–16 grade Celsius.

Dimineața va rămâne însă rece, în special în jumătatea de nord, unde valorile vor fi în continuare foarte scăzute. În est, mai ales în Moldova, sunt posibile ploi izolate, iar în sud și sud-est pot apărea temporar câteva averse slabe în jurul prânzului.

La munte, vremea rămâne instabilă, cu posibile ninsori ușoare la altitudini mari, un fenomen rar pentru această perioadă, dar explicat de pătrunderea aerului rece.

Cum va fi vremea în București

În București, noaptea de Înviere va fi rece, însă fără precipitații. Temperaturile vor coborî spre 2–4 grade, iar cerul va fi variabil pe parcursul nopții.

În ziua de Paște, sunt posibile înnorări temporare și câțiva stropi de ploaie în jurul prânzului, însă maximele vor urca până la aproximativ 14 grade Celsius, oferind condiții relativ bune pentru activitățile în aer liber.

Episod de frig neobișnuit pentru mijlocul lunii aprilie

Meteorologii atrag atenția că valorile termice din această perioadă sunt mai scăzute decât media obișnuită pentru mijlocul lunii aprilie, diferențele putând ajunge chiar și la 5–7 grade Celsius sub normal.

„E o vreme mai rece decât ar trebui să fie. Chiar cu 5–7 grade. Dar nu e anormal să mai avem episoade reci, până spre final de aprilie”, a explicat meteorologul.

Astfel de episoade de răcire sunt considerate normale din punct de vedere climatologic în România, unde chiar și în a doua parte a lunii aprilie pot apărea nopți reci, brumă sau chiar episoade de ninsoare în zonele montane.

În zilele următoare, temperaturile scăzute ar putea continua în special în centrul țării, unde nopțile vor rămâne reci și cu posibile episoade de brumă.