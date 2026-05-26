Costel Gâlcă, atac la conducere după despărțirea de Rapid: „Trebuia să am alte clauze în contract”

Pentru FC Rapid București, finalul de sezon aduce o despărțire importantă de antrenorul Costel Gâlcă, care a ratat obiectivul calificării în cupele europene.

La finalul partidei cu Universitatea Craiova, tehnicianul și-a luat rămas-bun de la jucători și suporteri, care l-au aplaudat la ieșirea de pe teren, marcând astfel încheierea mandatului său în Giulești.

Gâlcă a sugerat că, pe parcursul sezonului, nu a avut libertate totală în luarea deciziilor sportive, făcând referire la existența unei structuri de conducere care a influențat anumite aspecte ale echipei.

„Dacă eu luam deciziile, lucrurile erau cu totul diferite. Nu am avut control complet, iar anumite situații nu au fost gestionate cum ar fi trebuit”, a transmis antrenorul.

Acesta a mai spus că, deși își asumă responsabilitatea ca antrenor principal, consideră că lipsa unor decizii rapide a afectat parcursul echipei.

Tehnicianul a mai afirmat că relația contractuală ar fi trebuit să îi ofere mai multă autoritate în luarea deciziilor sportive, sugerând că acest aspect a influențat colaborarea.

În ciuda dezamăgirii, Gâlcă a transmis că nu regretă experiența de la Rapid și le-a mulțumit suporterilor pentru susținere, urându-le succes clubului în viitor.