Vremea se încălzește la Târgoviște la începutul săptămânii. Temperaturile ajung la 20 de grade Celsius

Vremea se încălzește la Târgoviște, unde temperaturile ajung la 20°C luni și miercuri. Joi și vineri se răcește și sunt posibile precipitații.
Locuitorii municipiului Târgoviște se vor bucura de temperaturi mai ridicate la începutul acestei săptămâni, cu maxime care vor atinge 20 de grade Celsius. Încălzirea va fi însă de scurtă durată, deoarece spre finalul săptămânii sunt prognozate valori mai scăzute și posibile precipitații.
Potrivit prognozei meteorologice publicate pentru perioada 19–25 octombrie 2026, vremea va avea variații de la o zi la alta, atât în ceea ce privește temperaturile maxime, cât și cele minime.
Luni și miercuri, maxime de 20°C la Târgoviște
Luni, 19 octombrie, temperatura maximă din Târgoviște va ajunge la aproximativ 20 de grade Celsius. Marți, valorile termice vor coborî ușor, până la 18 grade, urmând ca miercuri să urce din nou la 20 de grade Celsius.
În timpul nopții și dimineții, temperaturile minime se vor situa între 9 și 11 grade Celsius, astfel că diferențele dintre valorile diurne și cele nocturne vor fi moderate.
Vremea va fi, așadar, relativ plăcută în prima parte a intervalului, cu temperaturi specifice unei perioade mai blânde de toamnă.
Se răcește spre finalul săptămânii
După zilele mai calde, vremea se va răci joi și vineri. Maximele nu vor mai depăși 14 grade Celsius, iar meteorologii anunță și posibilitatea apariției precipitațiilor.
Schimbarea temperaturilor va fi resimțită mai ales în a doua parte a săptămânii, când valorile termice vor coborî față de cele înregistrate la începutul intervalului.
Cum va fi vremea în weekend
Spre sfârșitul săptămânii, temperaturile vor crește din nou ușor. Pentru sâmbătă este estimată o maximă de 18 grade Celsius, în timp ce duminică valorile termice vor ajunge la aproximativ 16 grade.
Chiar dacă vremea va deveni ceva mai blândă în weekend, evoluția temperaturilor arată că intervalele calde vor alterna cu perioade mai răcoroase.
Târgoviștenii sunt sfătuiți să urmărească actualizările prognozei meteo, în special pentru zilele în care sunt posibile precipitații.
Prognoza meteo pentru Târgoviște, pe scurt
Luni, 19 octombrie: maximum 20°C
Marți, 20 octombrie: maximum 18°C
Miercuri, 21 octombrie: maximum 20°C
Joi și vineri: maxime de cel mult 14°C, cu posibile precipitații
Sâmbătă: maximum 18°C
Duminică: maximum 16°C
Minimele de la începutul săptămânii sunt estimate la 9–11°C.