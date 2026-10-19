Vremea se încălzește la Târgoviște la începutul săptămânii. Temperaturile ajung la 20 de grade Celsius

Publicat 19 oct. 2026, 11:58 Sursă Realitatea.net

Vremea se încălzește la Târgoviște, unde temperaturile ajung la 20°C luni și miercuri. Joi și vineri se răcește și sunt posibile precipitații.

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