Vremea se schimbă radical în Dâmbovița! De la 20 de grade, la temperaturi de doar 8 grade în câteva zile

ANM anunță schimbări bruște de temperatură în Dâmbovița. Pe 13 noiembrie vor fi aproape 20 de grade, apoi urmează o răcire accentuată.
Dâmbovițenii vor avea parte de schimbări importante ale vremii în următoarele două săptămâni. După un episod de încălzire neobișnuită pentru luna noiembrie, când temperaturile vor ajunge în jurul valorii de 20 de grade Celsius, meteorologii anunță o răcire accentuată, cu maxime care vor coborî până la 8–9 grade.
Potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 9–22 noiembrie 2026, regiunea Muntenia va traversa mai multe perioade cu oscilații importante de temperatură. Județul Dâmbovița nu va face excepție, iar diferențele dintre zilele mai calde și cele reci vor fi semnificative.
Aproape 20 de grade în Dâmbovița, pe 13 noiembrie
Începutul intervalului va aduce temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă a anului. În primele două zile, maximele vor avea medii cuprinse între 9 și 12 grade Celsius.
Situația se va schimba însă treptat. Meteorologii estimează o încălzire accentuată, astfel că joi, 13 noiembrie, temperatura maximă medie în regiunea Munteniei va ajunge în jurul valorii de 20 de grade Celsius.
Valorile sunt considerabil mai ridicate decât cele obișnuite pentru mijlocul lunii noiembrie, iar episodul de vreme caldă va fi unul de scurtă durată.
Răcire bruscă la mijlocul lunii noiembrie
După zilele neobișnuit de calde, vremea se va răci semnificativ. Cele mai evidente scăderi sunt prognozate pentru 15 și 16 noiembrie, când temperaturile maxime medii din Muntenia vor ajunge la numai 8–9 grade Celsius.
Practic, în doar câteva zile, valorile termice vor pierde aproximativ 11–12 grade, iar vremea va căpăta caracteristici specifice unei toamne târzii.
Ulterior, meteorologii estimează o nouă încălzire, cu temperaturi maxime care ar putea urca spre 14 grade Celsius. Spre finalul intervalului analizat, valorile vor înregistra din nou o ușoară scădere.
Cum vor fi temperaturile pe timpul nopții
Și temperaturile minime vor avea variații importante în perioada următoare.
Dacă în noaptea de 10 noiembrie media minimelor va fi de aproximativ 2 grade Celsius, valorile nocturne vor crește treptat, ajungând la 6–8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie.
Odată cu răcirea de la mijlocul lunii, temperaturile minime vor coborî din nou, spre 2–3 grade Celsius. În perioada 18–22 noiembrie, mediile nocturne sunt estimate să se situeze între 4 și 6 grade.
Ploi puține în următoarele două săptămâni
În ceea ce privește precipitațiile, prognoza ANM nu indică un episod de ploi importante în regiunea Munteniei.
Sunt posibile precipitații slabe și trecătoare în jurul datei de 15 noiembrie, dar și după 19 noiembrie. În restul intervalului, probabilitatea de apariție a ploilor va fi redusă.
Estimările meteorologilor sunt realizate pentru întreaga regiune Muntenia, astfel că temperaturile efective pot varia de la o localitate la alta din județul Dâmbovița.
Dâmbovițenii trebuie să se pregătească, așadar, pentru o perioadă cu diferențe termice considerabile: câteva zile cu temperaturi aproape de 20 de grade, urmate de o răcire accentuată și de revenirea valorilor specifice finalului de toamnă.