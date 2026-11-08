Accident grav pe DN 71, în județul Dâmbovița. Cinci persoane, între care doi copii, au fost rănite

Cinci persoane, între care doi minori, au fost rănite într-un accident rutier produs duminică seară, 8 noiembrie, pe DN 71, în județul Dâmbovița. În coliziune au fost implicate două autoturisme, unul condus de un bărbat în vârstă de 73 de ani, iar celălalt de o femeie de 44 de ani. În urma impactului, șoferița și patru pasagere au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița, accidentul a avut loc duminică, 8 noiembrie, în jurul orei 17:40, polițiștii Serviciului Rutier fiind sesizați cu privire la producerea evenimentului rutier.
Din primele cercetări efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că un bărbat de 73 de ani, din comuna Braniștea, în timp ce conducea un autoturism pe DN 71, în afara localității Bungetu, a în coliziune cu o mașină condusă de o femeie de 44 de ani. În urma impactului, cinci persoane au fost rănite, respectiv conducătoarea auto și patru pasagere, dintre care două minore.
Cinci victime, transportate la spital. Ce au transmis pompierii
La locul accidentului au intervenit și pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dâmbovița, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD.
Potrivit reprezentanților ISU, la sosirea echipajelor de intervenție au fost identificate două autoturisme implicate în accident și cinci victime.
În paralel, pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, pentru eliminarea riscului producerii altor incidente.
Ce au arătat rezultatele testării șoferilor cu aparatul etilotest
Ambii conducători auto implicați în accident au fost testați pentru depistarea consumului de alcool, rezultatele fiind negative.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier de pe DN 71, din județul Dâmbovița.