Blocajul ANCPI a amânat peste 5.000 de tranzacții prin credit

Publicat 6 aug. 2026, 11:14 Sursă realitatea.net

Peste 5.000 de tranzacții imobiliare finanțate prin credit ipotecar sunt blocate din cauza indisponibilității sistemelor informatice ale ANCPI, iar valoarea creditelor a căror acordare a fost amânată depășește 437 de milioane de euro, potrivit unei analize Ipotecare.ro.

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