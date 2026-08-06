Bolojan: Vom aproba în maximum două săptămâni un memorandum pentru angajarea personalului din creșele inaugurate

Scris de Daniel Onescu Publicat: 6 aug. 2026, 11:18

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, că Guvernul va aproba în maximum două săptămâni un memorandum pentru angajarea personalului din creșele care vor fi inaugurate în perioada următoare, în așa fel încât ele să devină operaționale din toamna acestui an.

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