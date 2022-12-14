Bobby Păunescu: Transilvania Smart City, un proiect independent energetic la Cluj-Napoca, de 2 miliarde de euro

Bobby Păunescu a vorbit, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, despre proiectul unic de la Cluj-Napoca - Transilvania Smart City
Omul de afaceri Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS, a vorbit, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, despre proiectul unic de la Cluj-Napoca - Transilvania Smart City, cel mai mare proiect de dezvoltare imobiliară din România.
„Când antreprenorii se întâlnesc, dau orgoliile la o parte și se pun la masă să ducă la bun sfârșit un proiect de 2 miliarde de euro. Pentru că nu-i al nostru, chiar dacă noi suntem proprietari, nu-i al nostru. Rămâne. Suntem trecători prin viață. Va rămâne acolo!
Transilvania Smart City. Cluj-Napoca a fost creat în anul 124, noi sperăm ca în 2024 să ajungem să inaugurăm prima mare parte din acest complex, care va avea 12 mii de apartamente, un spital pe care-l vrem la nivel european și mondial.
Un proiect independent energetic, să folosim energia domnului Horneț, care este o energie unică și acceptată la nivel mondial. Dacă și fostul președinte Trump îl voia în comisia dânsului.
Și un studio cinematografic. La Cluj este cel mai mare festival de film din România (TIFF), vrem un studio cinematografic acolo.
Fostul ambasador SUA este un foarte bun prieten al Alexandrei Păcuraru și de-al meu, a vrut să vină cu noi, sper că va rămâne în acest proiect, a venit în calitate de prieten”, a declarat Bobby Păunescu, la Realitatea PLUS.
„Transilvania Smart City” - cel mai mare proiect de dezvoltare imobiliară din România
S-au pus bazele celui mai mare proiect de dezvoltare imobiliară din România. Viziunea celor mai puternici oameni de afaceri, împreună cu parteneri cu tradiție pe piața de business, se concretizează într-un parteneriat unic pentru dezvoltarea țării, iar startul se dă în Cluj.
Consorțiul condus de Maricel Păcuraru, împreună cu reprezentanții "Transilvania Smart City" au încheiat parteneriatul pentru dezvoltarea și finalizarea unui proiect estimat la peste 2 miliarde de euro.
„România avea nevoie de oameni curajoși, cu viziune. Acest complex rezidențial nu va oferi doar locuințe, ci vom avea 12.000 de apartamente, vom avea și un spital și un campus universitar, dar și grădinițe și școli, vom avea și un mall, pentru că în Cluj este nevoie de un mall. Va fi primul mini oraș inteligent, absolut tot ce veți vedea aici la noi va fi independent energetic”, a declarat realizatoarea Realitatea PLUS Alexandra Păcuraru.
Proiectul încheiat între consorțiul condus de Maricel Păcuraru cu reprezentanții "Transilvania Smart City", Adrian Alexandrov și Adrian Gurzău, se adresează în primul rând tinerilor, dar și persoanelor din Diaspora care își doresc să vină acasă.
Acționarii Consorțiului PHG sunt Maricel Păcuraru, Miron Mitrea, Bobby Păunescu, Cozmin Gușă, Gabriel Oprea și Iulian Horneț, iar alături de ei este și avocatul Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România, in calitate de prieten al Consorțiului.