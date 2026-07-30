Economie· 1 min citire

Carburanții s-au scumpit din nou

Carburanti scumpire

Carburanti scumpire

Scris deStoica Marian
Publicat30 iul. 2026, 08:54
SursăRealitatea Financiara

Scumpire de câțiva bani pentru carburanți.

Prețul mediu al carburanților continuă să crească, pe fondul incertitudinii privind reluarea exporturilor de petrol din Kazahstan prin Marea Neagră.

În medie, un litru de motorină se vinde cu 10,22 lei, în timp ce un litru de benzină costă la pompă 9,25 de lei.

În Capitală, benzina standard se vinde cu prețuri între 9,21 lei și 9,32 lei, în timp ce aceeași cantitate de motorină standard costă între 10,17 lei și 10,33 lei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

scumpirecarburantieconomieguvernmajoraretarife

Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe