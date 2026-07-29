Moment dramatic surprins de camere! Un băiat de 12 ani s-a prăbușit după ce a fost lovit de un obiect venit din senin

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iul. 2026, 21:40

Un copil de 12 ani din județul Brăila a ajuns la spital după ce a fost lovit violent în cap de un obiect care pare să fi căzut de la înălțime. Întregul incident a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar imaginile au ridicat numeroase semne de întrebare.

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