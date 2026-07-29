Advertising
Actualitate· 1 min citire
Moment dramatic surprins de camere! Un băiat de 12 ani s-a prăbușit după ce a fost lovit de un obiect venit din senin
Poliție
Un copil de 12 ani din județul Brăila a ajuns la spital după ce a fost lovit violent în cap de un obiect care pare să fi căzut de la înălțime. Întregul incident a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar imaginile au ridicat numeroase semne de întrebare.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 20:35Scandal la Genoa! De Rossi și jucătorii, nemulțumiți de influența lui Răzvan Raț. Dan Șucu, în centrul tensiunilor
- 19:11Scandal fără precedent! OpenAI recunoaște că agenți ChatGPT au lansat atacuri cibernetice autonome
- 18:04Scandal uriaș în SUA! Barul care a promis bere gratis la moartea lui Donald Trump rămâne fără licență
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News