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Economie· 2 min citire
Donald Trump susține că Iranul trebuie să plătească pentru pagubele aduse navelor și mărfurilor.„Aceste daune pot fi substanţiale”
FOTO: Arhivă
Publicat24 iul. 2026, 08:42
SursăRealitatea.Net
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că Iranul va fi tras la răspundere financiară pentru orice daune aduse navelor sau mărfurilor în contextul disputei privind Strâmtoarea Ormuz, relatează dpa și AFP.
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