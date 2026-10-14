Facturile la gaze s-ar putea dubla după eliminarea plafonării

Facturile la gaze ar putea crește după eliminarea plafonării. Românii cu centrale termice sunt avertizați asupra posibilelor scumpiri.
Românii care își încălzesc locuințele cu centrale pe gaz s-ar putea confrunta cu facturi mult mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor. Specialiștii din sectorul energetic avertizează că prețul gazelor naturale ar putea crește semnificativ, iar costurile pentru încălzire ar pune o presiune suplimentară asupra bugetelor gospodăriilor.
Prețul gazelor naturale ar putea crește după eliminarea plafonării
Expirarea mecanismelor de protecție a consumatorilor ar putea determina furnizorii să ajusteze tarifele în funcție de evoluția prețurilor de pe piața liberă. În acest context, facturile la gaze naturale ar putea ajunge chiar la valori duble față de cele actuale, avertizează specialiștii din domeniu.
Evoluția prețurilor va depinde de condițiile pieței și de ofertele furnizorilor, astfel că majorarea facturilor nu este una garantată pentru toți consumatorii.
Românii cu centrale de apartament, printre cei mai expuși scumpirilor
Gospodăriile care folosesc centrale termice pe gaz pentru încălzirea locuințelor s-ar putea număra printre cele mai afectate de o eventuală creștere a tarifelor. În sezonul rece, consumul de gaze naturale crește, ceea ce poate duce la facturi considerabil mai mari dacă prețurile energiei se majorează.
Reprezentanții asociațiilor de profil solicită autorităților să pregătească măsuri care să permită o tranziție treptată către prețurile pieței libere. Scopul este limitarea impactului asupra consumatorilor casnici și prevenirea situațiilor în care gospodăriile nu își mai pot achita facturile la încălzire.
Cum pot evita românii facturile mari la gaze
În contextul incertitudinilor privind evoluția prețurilor la gaze naturale, specialiștii recomandă consumatorilor să urmărească periodic tarifele și să compare ofertele disponibile pe piață.
Alegerea unui contract avantajos, verificarea condițiilor comerciale și monitorizarea consumului pot contribui la gestionarea mai eficientă a cheltuielilor pentru încălzire.
Pentru românii care depind de centralele termice pe gaz, următoarea perioadă ar putea fi importantă în planificarea bugetului pentru sezonul rece, mai ales dacă mecanismele de protecție a prețurilor vor fi eliminate.
Evoluția facturilor va depinde de prețurile de pe piața gazelor naturale și de măsurile pe care autoritățile le vor adopta pentru protejarea consumatorilor casnici.