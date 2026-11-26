Contribuabilii care întârzie plata impozitelor locale până la finalul anului 2026 vor suporta majorări de 1% pentru fiecare lună de întârziere, conform Codului Fiscal.
Conform legislației în vigoare, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se pot plăti în două tranșe egale: prima până la 31 martie, iar a doua până la 30 septembrie. Achitarea primei rate în termen oferă dreptul la o reducere de până la 10%.
Pentru sumele neachitate la scadență, se aplică o majorare de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună de întârziere. Calculul începe din ziua următoare termenului limită și continuă până la stingerea datoriei, indiferent dacă întârzierea durează câteva zile sau mai mult.
Exemplu de calcul pentru un impozit anual de 1.000 de lei
Potrivit Digi24, în cazul unui contribuabil care datorează un impozit anual de 1.000 de lei, împărțit în două rate de câte 500 de lei, neachitarea integrală până la 31 decembrie 2026 generează costuri suplimentare.
Pentru prima tranșă, scadența este 31 martie, iar majorările se aplică începând cu 1 aprilie. Dacă suma nu este plătită până la finalul anului, se acumulează nouă luni de întârziere (aprilie - decembrie). Majorarea rezultată este de 9%, echivalentul a 45 de lei.
Pentru a doua rată, scadența este 30 septembrie, iar majorările pornesc de la 1 octombrie. În cazul neachitării până în decembrie, se calculează trei luni de întârziere (octombrie - decembrie), adică o majorare de 3%, echivalentul a 15 lei.
La finalul anului, contribuabilul va avea de achitat un total de 1.060 de lei, dintre care 60 de lei reprezintă majorările acumulate pentru ambele tranșe.
Execuarea silită și drepturile debitorului
Autoritățile locale pot iniția procedura de executare silită după expirarea termenului de plată, inclusiv înainte de sfârșitul anului. Procedura se declanșează prin trimiterea unei somații însoțite de titlul executoriu.
De la primirea documentelor, debitorul are 15 zile la dispoziție pentru a achita suma datorată sau pentru a notifica autoritatea locală că dorește să recurgă la mediere. Solicitarea medierii suspendă executarea silită pe toată durata procedurii.