Guvernul intervine pe piața carburanților: urmează să aprobe astăzi OUG și promite soluții suplimentare

Guvernul urmează să adopte joi ordonanța de urgență privind criza carburanților, act care va permite intervenția pe piață și va asigura securitatea aprovizionării, în timp ce un nou set de măsuri este anunțat pentru săptămâna viitoare.

Guvernul a anunțat miercuri că Ordonanţa de Urgenţă privind criza carburanţilor va fi adoptată joi, în şedinţa ordinară programată la ora 11.00. Actul normativ este conceput pentru a permite intervenţia în piaţă în contextul scumpirilor generate de evoluţiile internaţionale.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că se lucrează „serios” la măsuri care să asigure un comportament corect pe piaţa carburanţilor. El a subliniat că veniturile suplimentare din TVA rezultate din scumpiri nu vor rămâne la buget, ci vor fi direcţionate către o schemă de finanţare menită să atenueze impactul creşterii preţurilor.

„Statul român îşi asumă partea de responsabilitate: veniturile suplimentare obţinute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanţilor, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanţare care să atenueze impactul creşterii preţurilor, ţinând cont de capacitarea României”, a precizat premierul Bolojan.

Consultări fără sindicate în Consiliul Tripartit

Şedinţa Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social de miercuri s-a desfăşurat fără participarea sindicatelor. Premierul a discutat cu reprezentanţii patronatelor despre măsurile necesare pentru sprijinirea populaţiei şi economiei în contextul majorării preţurilor la carburanţi.

Guvernul arată că pachetul de măsuri va avea la bază:

- partajarea costurilor între stat, mediul privat şi cetăţeni

- intervenţii cu efecte colaterale minime, transparente şi uşor de aplicat

„Asigurăm cetăţenii şi partenerii sociali că lucrăm serios la măsuri de sprijin care să asigure un comportament corect pe piaţa carburanţilor, având în vedere evoluţiile pe pieţele internaţionale”, a afirmat prim-ministrul.

Sprijin pentru transporturi şi agricultură

Premierul a reamintit că Guvernul a prelungit schemele de sprijin pentru transportatori şi agricultori, iar în cazul transportatorilor a fost majorată suma rambursată din acciza la carburant. Impactul total al celor două scheme depăşeşte 1 miliard de lei, potrivit datelor Executivului.

Guvernul mai precizează că, odată cu aprobarea bugetului, vor fi asigurate fluxurile de plăţi pentru decontări, astfel încât să fie eliminate întârzierile semnalate de patronate.

Analiza măsurilor europene şi colaborarea cu patronatele

În cadrul discuţiilor, premierul şi partenerii sociali au analizat măsurile adoptate recent de alte state europene pentru gestionarea volatilităţii pieţei carburanţilor.

Patronatele şi-au exprimat disponibilitatea de a contribui la definitivarea pachetului de măsuri şi la elaborarea normelor de aplicare: Patronatele au subliniat că este important ca pachetul final „să fie rezultatul unui proces de consultare cât mai extins”.

Şedinţa de marţi, amânată din cauza avizului CES

Şedinţa de Guvern programată marţi pentru declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi produselor petroliere nu a mai avut loc , deoarece Consiliul Economic şi Social a amânat avizarea actului normativ.