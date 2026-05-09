USR confirmă negocierile cu tabăra lui Bolojan. Se pregătește o nouă forță politică de dreapta?

După prăbușirea Guvernului Bolojan în urma moțiunii de cenzură, scena politică de la București a intrat într-o nouă perioadă de negocieri și repoziționări. În centrul tuturor discuțiilor se află acum Ilie Bolojan, despre care în ultimele zile au apărut tot mai multe informații privind posibilitatea construirii unui nou bloc politic de dreapta.

În culisele politicii se vorbește intens despre un proiect care ar urma să reunească mai multe formațiuni, printre care USR, REPER și Forța Dreptei. Deocamdată, nimeni nu a anunțat oficial o nouă alianță, însă declarațiile venite din partea USR arată că discuțiile există deja.

USR confirmă negocieri cu Bolojan

Deputatul USR Corina Atanasiu a vorbit la Realitatea PLUS despre posibilitatea apariției unui nou pol de dreapta și despre relația actuală dintre partidul său și PNL.

Potrivit acesteia, forma finală a unui asemenea proiect politic nu a fost încă stabilită, însă contactele dintre cele două partide sunt deja în desfășurare.

„Încă nu s-a stabilit o formă a acestui pol de dreapta. Cele două părți, cele două formațiuni, atât USR, partidul pe care îl reprezint aici în studio, cât și PNL, discută termenii înțelegerii, dar e clar că suntem alături, suntem umăr la umăr, suntem hotărâți să continuăm această relație de lungă durată pe care o avem și care iată că funcționează și este bazată pe principii.”

Declarația vine într-un moment în care tot mai multe voci din zona politică susțin că Ilie Bolojan încearcă să coaguleze în jurul său o nouă construcție de dreapta, după ruptura produsă în coaliția aflată până recent la guvernare.

În intervenția sa, Corina Atanasiu a lansat și un atac direct la adresa PSD, partid pe care îl acuză că a provocat criza politică prin încălcarea acordurilor stabilite în coaliție.

Deputatul USR a susținut că social-democrații au abandonat principiile asumate la începutul colaborării și au decis să provoace ruptura într-un moment sensibil.

„Ne-am asumat o coaliție și împreună cu PSD, după cum știți, și acum PSD a găsit de cuviință să calce în picioare tocmai aceste principii și aceste înțelegeri pe care le-am avut ca niște oameni maturi acum un an. Dumnealor au decis să răstoarne căruța în mijlocul drumului pentru că s-a pus pe tapet managementul companiilor de stat.”

Tot mai multe discuții despre o reconfigurare a dreptei

După căderea Guvernului Boojan, în spațiul politic au apărut rapid speculații legate de o posibilă reorganizare a partidelor de dreapta.

Numele lui Ilie Bolojan este asociat frecvent cu ideea unei platforme politice care să adune în jurul său mai multe formațiuni reformiste și liberale, într-un moment în care scena politică trece printr-o perioadă de instabilitate accentuată.