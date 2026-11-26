Nicușor Dan, la Bruxelles pentru reuniunea extraordinară a Consiliului European. România negociază viitorul buget al UE
Nicușor Dan, la Bruxelles
Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. România urmărește o alocare consistentă din bugetul UE pentru 2028-2034.
Președintele României, Nicușor Dan, participă joi și vineri, 26-27 noiembrie 2026, la reuniunea extraordinară a Consiliului European, organizată la Bruxelles. Una dintre principalele teme de discuție este viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, în contextul negocierilor privind finanțările destinate statelor membre și priorităților comunitare.
Șeful statului reprezintă România la discuțiile dintre liderii europeni, în cadrul cărora țara noastră urmărește să obțină o alocare consistentă din viitorul buget european.
Nicușor Dan participă la reuniunea „Prietenii Coeziunii”, alături de Giorgia Meloni
Potrivit agendei oficiale a Administrației Prezidențiale, joi, de la ora 10:15, președintele Nicușor Dan participă la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, organizată la Bruxelles și prezidată împreună cu Giorgia Meloni, președinta Consiliului de Miniștri al Italiei.
De la ora 11:00, șeful statului va lua parte la reuniunea extraordinară a Consiliului European.
Programul președintelui României mai include participarea la reuniunea Euro Summit în format incluziv, întâlnirea Consiliului European cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, precum și un dejun de lucru în formatul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene.
Ce urmărește România în negocierile privind bugetul UE pentru 2028-2034
Înaintea reuniunii de la Bruxelles, Nicușor Dan a avut o discuție cu reprezentanții mai multor ministere, printre care Finanțele, Afacerile Externe, Investițiile și Proiectele Europene și Agricultura.
În cadrul întâlnirii a fost analizată și stabilită poziția României în negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.
Președintele a transmis că autoritățile române fac demersurile necesare pentru ca țara noastră să beneficieze de o finanțare cât mai consistentă, care să susțină proiectele și prioritățile de dezvoltare.
„Susținem, în continuare, un buget european ambițios, capabil să răspundă provocărilor actuale și viitoare ale Uniunii”, a transmis Nicușor Dan într-un mesaj publicat pe Facebook.
Pregătirea poziției României a inclus și o consultare publică organizată la Administrația Prezidențială, la care au participat reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri, ai mediului academic și alte categorii interesate.
România nu susține reducerea substanțială a bugetului european
Un alt punct important al poziției prezentate de președintele României vizează menținerea unui nivel adecvat al finanțărilor europene.
Nicușor Dan a precizat că România nu susține reduceri substanțiale ale bugetului Uniunii Europene și consideră necesară asigurarea unor resurse suficiente pentru politica de coeziune și pentru prioritățile strategice ale comunității.
Printre domeniile menționate se numără competitivitatea economică, apărarea și securitatea, precum și extinderea Uniunii Europene.
De asemenea, autoritățile române analizează propunerile referitoare la identificarea unor noi resurse proprii ale Uniunii Europene, care ar putea contribui la finanțarea bugetului comunitar.
Finanțarea Ucrainei și viitorul buget european, pe agenda reuniunii de la Bruxelles
Reuniunea extraordinară a Consiliului European din 26 și 27 noiembrie are în centrul discuțiilor viitorul Cadru Financiar Multianual al UE și modalitățile de finanțare a Ucrainei pentru anul 2027 și perioada următoare.
Potrivit agendei anunțate de președintele Consiliului European, António Costa, liderii europeni vor analiza și propunerile privind noile resurse financiare ale Uniunii, competitivitatea economică și consolidarea securității europene.
Discuțiile de la Bruxelles sunt importante pentru stabilirea priorităților bugetare ale Uniunii Europene în următorii ani, cu efecte directe asupra finanțărilor de care vor beneficia statele membre, inclusiv România.
Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News