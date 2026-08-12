Noua taxă europeană începe să-și arate efectele: comenzile de pe Temu, Shein și AliExpress s-au prăbușit

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 aug. 2026, 16:14

Noua taxă aplicată coletelor comandate de la magazine online din afara Uniunii Europene începe să producă efecte vizibile. În Belgia, numărul coletelor provenite în special de la platforme precum Temu, Shein și AliExpress a scăzut cu aproximativ 35% într-o singură lună, după intrarea în vigoare a noilor reguli.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre temusheintaxe