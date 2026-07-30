Economie· 2 min citire

Revolut colaborează cu OpenAI pentru a oferi ChatGPT Go clienţilor săi

Revolut și Open AI

Revolut și Open AI

Scris deStoica Marian
Publicat30 iul. 2026, 14:43
Sursărealitatea.net

Compania fintech globală Revolut a anunţat, joi, un parteneriat cu OpenAI pentru a le oferi clienţilor cu cont personal acces la ChatGPT Go.

Potrivit unui comunicat, serviciul va fi gratuit pentru utilizatori timp de până la 12 luni, în funcţie de planul lor.

Aproape un miliard de oameni folosesc ChatGPT în fiecare săptămână pentru întrebări, învăţare, creare şi finalizarea sarcinilor la serviciu şi în viaţa de zi cu zi. Pe măsură ce inteligenţa artificială este integrată tot mai mult în modul în care oamenii lucrează şi îşi gestionează sarcinile de zi cu zi, clienţii caută modalităţi de a folosi aceste instrumente cu mai puţine limitări.

Cu ChatGPT Go, clienţii Revolut au acum limite de utilizare semnificativ mai mari şi mai multe încercări pentru încărcarea fişierelor, analiza documentelor, generare de imagini şi memorie sporită. Indiferent dacă se documentează în vederea unei achiziţii, planifică călătorii, organizează sarcini de zi cu zi sau conduc o afacere, clienţii pot folosi funcţiile AI mai uşor, fără să atingă limitele nivelului gratuit. În plus, clienţii beneficiază de cea mai performantă versiune de modele de la OpenAI de până acum, GPT 5.6.

În 2015, Revolut s-a lansat pe piaţa din Regatul Unit cu două servicii: transferuri de bani şi schimburi valutare. În prezent, peste 75 de milioane de clienţi din toată lumea folosesc produse ale companiei şi efectuează peste un miliard de tranzacţii lunar.

AGERPRES

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