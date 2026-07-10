Românii strâng tot mai mult cureaua. Cumpără tot mai puțină mâncare, produse de bază și carburanți

Publicat 10 iul. 2026, 11:08 Sursă Realitatea.net

Românii au redus cumpărăturile în aproape toate categoriile, iar consumul a continuat să scadă în primele cinci luni din 2026. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că vânzările au fost mai mici atât la produsele alimentare, cât și la cele nealimentare și la carburanți.

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