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ANAF a descoperit o fraudă de peste 26 de milioane de lei din transmisiuni online cu lupte MMA

ANAF

ANAF

Realitatea de Dambovita
Scris de Realitatea de Dambovita Publicat: 10 iul. 2026, 09:01

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit un prejudiciu de 26,36 milioane de lei adus bugetului de stat de o firmă care difuza online gale de arte marțiale mixte (MMA) și nu declara veniturile obținute din abonamente și alte servicii. Cazul va fi înaintat organelor de urmărire penală.

Venituri ascunse de la zeci de mii de abonați

Potrivit ANAF, societatea încasa lunar bani de la peste 30.000 de abonați plătitori pentru acces la transmisiunile online, însă aceste venituri nu erau înregistrate în contabilitate.

Inspectorii au descoperit, de asemenea, că firma obținea câștiguri nedeclarate din colaborări cu platforme de pariuri și cazinouri online, prin intermediul unui grup de trei societăți controlate de aceiași asociați.

Dosarul ajunge la procurori

În urma verificărilor, ANAF a calculat un prejudiciu total de 26,36 milioane de lei și a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală.

Autoritățile precizează că verificările privind veniturile obținute din difuzarea online de conținut multimedia vor continua, în cadrul acțiunilor de combatere a evaziunii fiscale și de protejare a concurenței loiale.

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