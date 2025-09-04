VALERIU MUNTEANU (DEPUTAT AUR): "GUVERNUL BOLOJAN ÎI CONDAMNĂ PE ROMÂNI LA FRIG ȘI SĂRĂCIE. LEMNELE DE FOC AU DEVENIT UN LUX"

Deputatul AUR Valeriu Munteanu a tras un semnal de alarmă privind scumpirea dramatică a lemnelor de foc, care afectează peste 3,5 milioane de gospodării din România, în special din mediul rural. Parlamentarul acuză Guvernul Bolojan și Ministerul Mediului de politici incoerente care condamnă românii vulnerabili la frig și sărăcie.

"În România anului 2025, peste 3,5 milioane de gospodării, în special din mediul rural, depind de lemnele de foc pentru a-și încălzi locuințele. Acești români, deja împovărați de facturi mai mari la electricitate, gaze, alimente și combustibil, primesc acum o nouă lovitură: scumpirea dramatică a lemnului de foc", a declarat Valeriu Munteanu.

Creșterea dramatică a prețurilor

Deputatul AUR a prezentat cifre concrete: dacă anul trecut o familie plătea aproximativ 3.000 de lei pentru necesarul de lemne pentru o iarnă, astăzi aceleași gospodării trebuie să scoată din buzunar peste 4.000 de lei. În unele zone, prețurile lemnului s-au dublat.

La Romsilva, prețul mediu a crescut de la 280 lei/mc fără TVA în 2024, la până la 380 lei/mc în 2025, fără TVA. În depozitele private, metrul cub de salcâm sau carpen a ajuns la 500-600 de lei.

Cauzele identificate

Munteanu consideră că această situație este rezultatul politicilor incoerente ale Guvernului și Ministerului Mediului, care au blocat de ani de zile o strategie coerentă privind masa lemnoasă destinată populației, nu au creat un mecanism de sprijin pentru gospodăriile vulnerabile și au permis specula și monopoluri pe piața lemnului, sub ochii Romsilva și ai direcțiilor silvice.

"Rezultatul? Românii vulnerabili, cei care trăiesc la țară și nu au acces la gaz sau alte sisteme moderne, sunt condamnați să facă economii disperate sau să înghețe în case", a subliniat deputatul AUR.

Măsurile solicitate

În numele cetățenilor care i-au încredințat mandatul, Munteanu solicită reducerea TVA la lemnele de foc la o cotă minimă pentru a tempera creșterea artificială a prețurilor, subvenții directe pentru gospodăriile vulnerabile din mediul rural astfel încât niciun român să nu fie obligat să aleagă între hrană și încălzire, alocarea prin Romsilva a unor volume dedicate exclusiv populației la prețuri reglementate și un plan pe termen mediu prin care Guvernul să garanteze accesul la această resursă de bază.

Criticile la adresa guvernului

"Este inadmisibil ca, într-o țară cu milioane de hectare de pădure, românii să fie umiliți și lăsați la mila pieței negre și a samsarilor. Guvernul Bolojan și Ministerul Mediului au datoria să acționeze acum, nu să aștepte ca bătrânii și copiii să tremure de frig iarna aceasta", a declarat deputatul AUR.

"România nu poate fi condusă după logica banului scos cu japca din buzunarul celor mai săraci. AUR va continua să ceară măsuri concrete pentru protejarea cetățenilor și stoparea jafului național din pădurile noastre", a concluzionat Valeriu Munteanu.