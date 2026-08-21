Alegeri pentru primărie în 24 de localități, inclusiv în Sectorul 6 și Mangalia. Lista poate crește dacă Nicușor Dan promulgă legea ANI

Publicat 21 aug. 2026, 14:13 Sursă Realitatea.net

Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente, a anunțat vineri că în 24 de unități administrativ-teritoriale ar trebui organizate alegeri pentru funcția de primar, inclusiv în municipiul Mangalia, orașul Lehliu-Gară și la Primăria Sectorului 6 din București.

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