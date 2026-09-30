Nicușor Dan pregătește anunțul decisiv după căderea Guvernului Mureșan. Ce urmează pentru România

Președintele Nicușor Dan urmează să susțină miercuri, la ora 17:00, o conferință de presă, la câteva ore după ce Parlamentul a respins Guvernul propus de Siegfried Mureșan.
Cabinetul a obținut 182 de voturi favorabile, în condițiile în care avea nevoie de 233 pentru învestire. Votul marchează un nou moment în criza politică începută în urmă cu mai multe luni și deschide discuția despre următoarea decizie a șefului statului.
Două variante după respingerea Guvernului
După eșecul celei de-a doua propuneri de premier respinse de Parlament, Nicușor Dan poate relua consultările cu partidele și poate desemna un alt candidat pentru funcția de prim-ministru.
O altă variantă este dizolvarea Parlamentului și declanșarea procedurii pentru alegeri anticipate, însă președintele a declarat anterior că anticipatele nu reprezintă o soluție și că ar prelungi instabilitatea politică.
Ce a spus președintele înaintea votului
Cu o zi înaintea votului, Nicușor Dan le-a cerut partidelor să depășească interesele politice și să găsească o soluție pentru încheierea crizei.
„Este momentul ca această criză să se încheie”, a declarat președintele, susținând că România are nevoie de stabilitate politică și de un guvern care să poată lua decizii.
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Conferința de presă programată la ora 17:00 este primul moment în care Nicușor Dan își poate prezenta public poziția după respingerea Cabinetului Mureșan.
Până la anunțul președintelui, rămân în discuție atât o nouă desemnare pentru funcția de premier, cât și scenariul alegerilor anticipate.