Advertising
Politica· 1 min citire
Alertă aeriană în capitala Ucrainei. Mai multe explozii au fost auzite în Kiev, la scurt timp după avertizare
Alertă aeriană Ucraina
Publicat26 iun. 2026, 07:50
Sursărealitatea.net
Mai multe explozii au fost auzite joi seară la Kiev, la doar câteva minute după ce forţele aeriene şi autorităţile municipale au avertizat că rachete ruseşti se îndreaptă spre capitala Ucrainei, transmite AFP.
Citește și
- 13:41PSD lansează un atac dur la adresa PNL, USR și UDMR: „Schimbă regulile doar ca să rămână la putere”
- 13:10Termen decisiv în dosarul lui Călin Georgescu. Contestația ajunge luni în fața judecătorilor
- 13:07Siegfried Mureșan, premierul propus de PNL-USR-UDMR: „Putem lucra cu succes pe urgențele țării”
- 13:03Nicușor Dan a convocat CSAT pentru luni. Deciziile importante aflate pe ordinea de zi
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News