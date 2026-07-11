Amenințare directă de la Teheran: Mojtaba Khamenei anunță represalii mondiale după moartea tatălui său

Publicat 11 iul. 2026, 14:39 Sursă Realitatea.Net

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, avertizează că represaliile regimului de la Teheran au devenit o prioritate absolută și de neoprit. Potrivit publicației Iran International, acesta a afirmat răspicat că răzbunarea pentru asasinarea tatălui său și a celor căzuți în ultimele conflicte va fi dusă la îndeplinire cu orice preț, indiferent de viitoarea configurație politică sau de supraviețuirea actualilor lideri.

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