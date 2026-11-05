Anca Alexandrescu demască jocurile liderilor politici: „Simion încearcă să păcălească că lucrează pentru popor!”
Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu face noi dezvăluiri despre jocurile politice de la vârful AUR și lansează acuzații la adresa lui George Simion. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” susține că liderul AUR ar acționa în tandem cu Victor Ponta și cu mai multe personaje influente din politica românească, urmărind obținerea unor funcții importante în instituțiile statului, inclusiv la conducerea Serviciilor Secrete.
Jurnalista afirmă că cei doi ar avea interese comune și îi cere public lui George Simion să clarifice natura relației sale cu fostul premier. Totodată, aceasta susține că liderul AUR ar încerca să câștige încrederea susținătorilor lui Călin Georgescu, deși, în realitate, ar urmări interesele unui grup politic și economic.
Anca Alexandrescu îl atacă pe George Simion: „Nu acționează în interesul poporului”
În intervenția sa, Anca Alexandrescu a declarat că va continua seria dezvăluirilor despre situația din interiorul partidului AUR și despre modul în care George Simion ar gestiona relațiile politice.
Ăia care de fapt zic că nu se uită, dar se uită în fiecare seară își iau notițe și apoi comentează. Continui de fapt seria dezvăluirilor, despre ceea ce se întâmplă la vârful AUR și despre jocurile politice pe care le face George Simion în favoarea unei grupări din care face parte și Victor Ponta, omul sistemului.
Acționează în tandem în ultima perioadă. De altfel am făcut dezvăluirea și din nou îi cer public domnului George Simion să își asume public relația pe care o are cu Victor Ponta, omul sistemului, Maior, Coldea, Kovesi, Sebastian Ghiță, toți cei care au nenorocit România în ultimii ani, sunt împreună în această echipă care vrea să pună mâna pe serviciile secrete. Eu am făcut dezvăluirea aceasta și i-am cerut domnului Simion să spună public în casa cărui lider PSD a făcut negocieri pentru poziția de ministru de Externe pentru Victor Ponta, pentru poziția de șef la Doi și un sfert, și pentru poziția de șef la SRI, pentru o grupare din această gașcă.
De altfel se vede și disperarea: când mă atacă George Simion, când mă atacă Victor Ponta. Când nu e unul, este altul. Eu cu domnul Ponta am o istorie veche, am mai făcut dezvăluiri despre domnia sa. Dânsul, de altfel, cerea de foarte multe ori să fie consilierul lui George Simion. Acum l-au agățat pe George Simion împreună cu cei de la Camera de Comerț și Industrie și cu toată gașca care se urcă pe voturile lui Călin Georgescu și încearcă să-i păcălească pe oamenii care îl susțin pe Călin Georgescu că de fapt ei acționează în interesul poporului.
Nu, ei nu acționează în interesul poporului, ci în interesul unui grup de interese. Și voi continua, în fiecare seară, să aduc oameni în platou care vor povesti de ce au plecat din AUR, cum se întâmplă lucrurile în AUR, ce dictatură este, cum este circuitul banilor în interiorul acestui partid și de altfel cum sunt mințiți oamenii.
Pentru că după cum vedeți, domnul George Simion este mai preocupat să se plimbe prin exterior, în Argentina, în Statele Unite, mai pune câte o poză, câte o postare. Dar în realitate n-are nicio legătură cu poporul. Dă doar niște mesaje la cetățeni și îi întreabă dacă sunt de acord să-i anunțe când vine în localitatea lor. O vrăjeală de campanie. În fapt, nu fac absolut nimic pentru popor. A lăsat aici niște oameni care, într-adevăr, sunt profesioniști, domnul Petrișor Peiu, domnul Gheorghe Piperea și alte persoane care stau și trebuie să țină steagul sus la AUR cu activitatea în Parlament, pentru că domnul Simion este ocupat cu aranjamentele politice.
Astăzi, pe pagina de socializare am făcut un apel la domnul Simion și l-am întrebat oare de ce n-a avut nicio poziție publică, dânsul care este șeful opoziției, nu? Cel care ține cu poporul. De ce n-a avut nicio poziție publică vizavi de acea opulență și acel lux de la botezul PSD-ist de la Timișoara. Sigur, dânsul nu prea putea să vorbească, pentru că și la nunta lui a fost tot un fel de opulență și de lux, dar în... pe o pajiște cu 42 de nași, cu dar de nuntă de 400 de mii de euro. Răspunsul, dacă vreți, îl dau tot eu, pentru că domnul Simion este prieten cu domnul Marcel Ciolacu și nu văd nicio rușine în acest lucru.
Doar că domnul Simion trebuie să termine cu această ipocrizie și să și-asume. Eu am arătat public, faptul că înainte de alegerile din 2024 a fost un aranjament, un blat, în legătură cu domnul Simion, pentru ca personaje din PSD să dea voturi către domnul Simion, să intre în turul doi George Simion cu Marcel Ciolacu, pentru ca apoi să piardă alegerile George Simion în favoarea lui Marcel Ciolacu.
Am arătat public ce a spus și George Becali de altfel. A recunoscut și domnul Simonis. Sigur că da. Și-i regăsim pe cei care au făcut aceste jocuri în apropierea imediată a domnului George Simion, domnul Paul Stănescu, fost secretar general de la PSD, care este un apropiat și al unora din dosarul Fănel Bogos, domnul Victor Ponta, care și el a făcut jocuri la alegerile prezidențiale și a intrat în joc tocmai pentru a-l băga pe Nicușor Dan în turul doi și iată, toate aceste personaje care se învârt în jurul puterii de ani de zile sunt conectate la domnul Simion
a declarat Anca Alexandrescu.
Noi dezvăluiri despre situația din AUR, anunțate la „Culisele Statului Paralel”
Anca Alexandrescu a anunțat că va continua să prezinte informații despre conflictele și nemulțumirile din interiorul AUR, urmând să invite în emisiune persoane care au părăsit formațiunea politică.
Aceasta a afirmat că foști membri ai partidului ar urma să vorbească despre modul în care sunt luate deciziile, despre presupuse tensiuni interne și despre circuitul banilor în organizație.
Îl invit pe domnul Simion să recunoască public în casa cui, cărui lider s-a întâlnit să negocieze aceste funcții și când s-a văzut ultima oară cu domnul Ciolacu și de ce nu iese să spună: dom'le, a greșit, n-a greșit domnul Ciolacu. Așa cum eu mi-am asumat public că am o relație de prietenie cu domnul Ciolacu și atunci când a fost cazul l-am criticat, atunci când a fost cazul l-am apărat, pentru că asta face un om care are o relație de prietenie și și-o asumă public.
Domnul Simion nu-și asumă public. S-a văzut și de curând cu domnul Ciolacu. Să recunoască domnul Simion că este strâns legat de o parte din PSD care încearcă să facă jocuri. Jocuri de culise pentru contracte, pentru a-și numi oamenii. Este în aceeași cloacă. De fapt, de aici și demersul meu de a arăta cu adevărat cine este George Simion, pentru că nu vreau ca oamenii, oamenii inteligenți, care gândesc cu capul lor, să se păcălească la următoarele alegeri.
Să vezi, nici alegeri anticipate nu sunt, nici Nicușor Dan nu este suspendat, așa cum am prevăzut de altfel că se va întâmpla. Au fost niște lozinci, lansate de George Simion, pentru a-i ține pe oameni ocupați. Dar în realitate face joc de glezne în opoziție.
a completat Anca Alexandrescu.
Victor Ponta și George Simion sunt într-un tandem?
Urmăresc cu această echipă să preia anumite poziții importante din statul român și mai precis șefia Serviciilor Secrete. Așa cum știți, domnul Ponta a fost în siajul cuplului Coldea, Maior, Kovesi, ani de zile. De fapt, e sistemul ăla...l-a creat pe domnul Ponta, am demonstrat lucrul acesta, s-a și văzut. Ei l-au creat, ei l-au omorât, apoi iarăși l-au resuscitat cu partidul Pro România. Acum se face din nou un alt partid cu domnul Ghiță, care domnul Ghiță a stat la masă cu ei, iar domnul Simion, așa cum s-au făcut mai multe dezvăluiri, iată, provine tot din aceeași zonă, tot un personaj creat.
Este din ce în ce mai clar că domnul Simion a fost împins în față. Acum probabil au revenit amândoi la matcă și sunt pe aceeași lungime de undă, că știți, la un moment dat te faci frate cu d*** ca să treci puntea. E o vorbă românească, nu? Cam așa funcționează lucrurile. S-au certat, s-au împăcat și iată, în acest moment au același interes.
Desigur domnul Ponta își face un partid nou împreună cu domnul Sebastian Ghiță, beneficiază de promovare puternică, ați văzut că și domnul Gigi Becali se lipește acum de domnul Georgescu și de familia Georgescu, după ce i-a făcut în fel și chip, acum au întors-o la 180 de grade. Totul este legat de putere și de bani, de influență și de dorința de a pune mâna pe Serviciile Secrete. Și în spatele domnului Simion sunt niște personaje precum Gruia Stoica, și am arătat lucrul acesta, domnii de la Camera de Comerț și Industrie, unde se află acolo și domnul Viorel Hrebenciuc și domnul Ponta, sunt într-o gașcă, sunt niște lucruri care s-au întâmplat și sunt evidente.
Nu mai pot prostii oamenii, doar cei care, din păcate, sunt disperați de ceea ce trăiesc de 36 de ani, faptul că nivelul de trai și viața lor a devenit din ce în ce mai grea îi face pe oameni foarte ușor manipulabili.
Sunt convinsă că pe măsură ce va trece timpul, oamenii se vor convinge în număr... Număr cât mai mare și aici nu este vorba despre partidul AUR, ci este vorba despre modul în care face politică George Simion, cu nimic diferit de Victor Ponta.
Sunt unu la unu, personaje identice. Și să mai adaug un lucru: este din ce în ce mai clar, aseară șidomnul Andrușceac a făcut această dezvăluire, și domnul Simion provine din aceeași gașcă civică, creată de Soros, au fost împreună la început, există fotografii cu Nicușor Dan, cu Alina Mungiu-Pippidi, toți au pornit din același loc.
Și apoi s-au dus unii de-o parte, alții de cealaltă și acum s-a sunat adunarea.
„Aici este o altă ipocrizie pentru că domnul Dan Tănasă, de la AUR, un personaj extrem de apropiat de George Simion, pe care George Simion l-a și apărat, este astăzi trimis în judecată tocmai pentru instigare la violență și la ură împotriva unui imigrant în România. Știți foarte clar acest scandal.
Din păcate, domnul Simion nici măcar nu s-a documentat în legătură cu declarația lui Alice Weidel. În această seară, la Culisele Statului Paralel, Alin Stanciu va face lumină în acest caz, o să vedeți la ce s-a referit Alice Weidel. Sunt, de altfel, acei cetățeni români care îi pun în pericol pe cetățenii români cinstiți plecați la muncă...care-și plătesc taxele și impozitele, care s-au integrat foarte bine.
a zis Anca Alexandrescu.
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