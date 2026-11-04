Percheziții la locuința unui influencer din Dâmbovița. Fiul său de 11 ani ar fi comandat un pistol de pe internet

Polițiștii au efectuat zece percheziții în județul Dâmbovița, în cadrul unei anchete privind deținerea ilegală de arme.
Printre locuințele verificate s-a numărat și cea a influencerului Iulian Demeter, după ce fiul său, în vârstă de 11 ani, ar fi comandat de pe internet un pistol pentru care este necesară autorizare.
Acțiunea a avut loc în dimineața zilei de 3 noiembrie 2026, în cadrul operațiunii „JUPITER”. În urma descinderilor, polițiștii au descoperit și ridicat șapte arme neletale supuse autorizării, dar cu potențial letal: cinci puști și două pistoale.
Pistolul ar fi fost comandat de pe un site din Cehia
Ancheta a început după ce autoritățile au primit informații despre mai multe persoane care ar fi achiziționat arme prin intermediul unei platforme online din Cehia.
Una dintre percheziții a avut loc la domiciliul lui Iulian Demeter. Verificările ar fi fost declanșate după ce fiul acestuia, în vârstă de 11 ani, ar fi comandat un pistol de tip airsoft, pentru care este necesară autorizarea.
Influencerul nu se afla acasă în momentul descinderilor. Potrivit informațiilor publicate de presa care a relatat cazul, acesta era plecat din țară.
Ce spune influencerul despre arma cumpărată de fiul său
Contactat de Antena 3 CNN, Iulian Demeter a susținut că nu știa despre comanda făcută de copil și că a aflat ulterior despre achiziție.
Acesta a declarat că pistolul ar fi fost cumpărat pentru tragere la țintă și că, după ce a verificat platforma, a observat că nu erau solicitate documente sau informații privind vârsta cumpărătorului.
„Este vorba despre un pistol comandat pe internet de către fiul meu. Este un pistol airsoft pentru tras la țintă. Am verificat site-ul de unde l-a luat, am văzut că nu se cere niciun document pentru a-l achiziționa. Am văzut că nu este întrebat nici măcar dacă este major la achiziția lui. Semnalez o problemă în sensul ăsta. Nu știam că a cumpărat pistolul, am aflat ulterior”, a declarat Iulian Demeter pentru Antena 3 CNN.
Ancheta vizează nerespectarea regimului armelor și munițiilor
Cele zece percheziții au fost efectuate de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub coordonarea procurorilor.
În urma verificărilor, au fost ridicate șapte arme neletale supuse autorizării, cu potențial letal. De asemenea, polițiștii au aplicat două sancțiuni contravenționale și au dispus anularea dreptului de portarmă, ca măsură complementară.
Potrivit surselor judiciare citate de News.ro, cercetările se desfășoară in rem, ceea ce înseamnă că ancheta vizează fapta, nu o persoană anume. Iulian Demeter nu fusese audiat în dosar la momentul publicării informațiilor.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comandate și deținute armele.