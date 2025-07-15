AUR A SESIZAT CURTEA CONSTITUȚIONALĂ ÎN PRIVINȚA LEGII AUSTERITĂȚII: "ESTE PROFUND NECONSTITUȚIONALĂ ȘI ABUZIVĂ"

Alianța pentru Unirea Românilor a depus astăzi o sesizare de neconstituționalitate împotriva Legii austerității (PL-x 230/2025), adoptată recent prin angajarea răspunderii de către Guvernul condus de Ilie Bolojan. AUR acuză că legea este "toxică, profund nedreaptă și profund neconstituțională".

Partidul susține că adoptarea legii a fost realizată în lipsa unei dezbateri reale în Parlament, printr-un abuz de procedură. "Guvernul a folosit abuziv angajarea răspunderii pentru a impune un pachet eterogen de măsuri care afectează grav milioane de români. Invocarea urgenței este un fals grosolan – deficitul bugetar nu a apărut peste noapte", afirmă Alianța pentru Unirea Românilor într-un comunicat.

Prevederile contestate ale legii

Potrivit AUR, Legea austerității conține prevederi care elimină facilitățile fiscale pentru familiile cu copii, îngheață salariile și anulează compensațiile legale pentru concediile neefectuate, eșalonează plata unor hotărâri judecătorești definitive și mențin nivelul scăzut al veniturilor pentru personalul militar, în timp ce demnitarii își păstrează privilegiile.

Alianța pentru Unirea Românilor consideră că legea afectează grav principiile constituționale privind separarea puterilor în stat și drepturile cetățenilor, acuzând Executivul că "impune austeritatea celor vulnerabili, menținând în același timp cheltuielile pentru aparatul politic".

Moțiunea de cenzură și critica coaliției

AUR reamintește că a depus și moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, criticând partidele din coaliția de guvernare – PNL, PSD, USR și UDMR – pentru susținerea pachetului legislativ.

"Alianța pentru Unirea Românilor nu a creat criza economică și nu va accepta o guvernare care ocolește Parlamentul și Constituția. Vom continua lupta cu toate mijloacele legale și democratice posibile", se mai arată în comunicat.

Sesizarea la Curtea Constituțională reprezintă un nou pas în campania AUR împotriva măsurilor de austeritate adoptate de guvern, partidul considerând că acestea încalcă principiile fundamentale ale statului de drept și afectează în mod disproporționat categoriile vulnerabile ale populației.