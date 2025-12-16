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Politica· 2 min citire
Călin Georgescu a AJUNS la IPJ Buftea pentru controlul judiciar: „Contează decizia lui DUMNEZEU!” LIVE TEXT&VIDEO
Călin Georgescu a AJUNS la IPJ Buftea pentru controlul judiciar: „Contează decizia lui DUMNEZEU!” LIVE TEXT&VIDEO
În perioada următoare urmează termene importante în instanță
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