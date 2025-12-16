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Călin Georgescu a AJUNS la IPJ Buftea pentru controlul judiciar: „Contează decizia lui DUMNEZEU!” LIVE TEXT&VIDEO

Călin Georgescu a AJUNS la IPJ Buftea pentru controlul judiciar: „Contează decizia lui DUMNEZEU!” LIVE TEXT&VIDEO

Călin Georgescu a AJUNS la IPJ Buftea pentru controlul judiciar: „Contează decizia lui DUMNEZEU!” LIVE TEXT&VIDEO

Realitatea de Dambovita
Scris de Realitatea de Dambovita Publicat: 16 dec. 2025, 11:13

În perioada următoare urmează termene importante în instanță

Călin Georgescu a ajuns la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar la o zi după ce a fost în fața magistraților de la Curtea de Apel în procesul care joacă un rol crucial. În perioada următoare urmează termene importante în instanță. La fel ca și în alte zile oamenii s-au mobilizează în număr uriaș pentru a fi alături de Călin Georgescu.

UPDATE 11:08 Călin Georgescu a ajuns la Buftea: "Contează decizia lui Dumnezeu"

UPDATE10:41 - „De 35 de ani de zile ne-am săturat de minciunile lor. Mereu ne-au plimbat cum se plimbă barca pe apă. Sunt pensionar, e foarte greu, dar vin pentru ei ca viața lor să fie cum a fost a noastră. Am muncit 50 de ani la Casa Poporului, la metrou, iar acum mă împrumut ca să am bani de mâncare”, își strigă nemulțumirea față de actuala conducere a țării.

UPDATE 10:29 - E un mare efort să venim de la Iași, dar suntem alături el. Nădăjduim în bunul Dumnezeu că poporul român va primi ceea ce merită. Sunt mulți oameni care se strâng aici la instantă, suntem uniți toți românii. Îi aștept pe toți românii aici”, a declarat o suveranistă care a venit de la Iași ca să îl susțină pe Călin Georgescu.

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