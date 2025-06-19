CULISELE DISENSIUNILOR DINTRE NICUȘOR DAN ȘI ILIE BOLOJAN. ANCA ALEXANDRESCU: E JOCUL LUI ILIE BOLOJAN. ȘTIE CĂ AR FI UN PREMIER DE SACRIFICIU

Jurnalista Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS a comentat, joi, evoluțiile de pe scena politică din ultimele ore, cu accent pe disensiunile dintre președintele Nicușor Dan și liderul PNL Ilie Bolojan, până mai ieri favoritul lui Dan pentru funcția de premier al României. Mărul discordiei este reprezentat de creșterea TVA de la 19 la 21%, propunere cu care președintele nu este de acord. "Este cel puțin ciudat. Pare mai degrabă un joc al lui Ilie Bolojan, care își dă seama că ar fi un premier de sacrificiu și un guvern de sacrificiu; mai degrabă să nu intre și să nu fie acuzat că a refuzat", a explicat Anca Alexandrescu.

"Este o stare de tensiune în urma discuțiilor de azi-noapte, de la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan a refuzat categoric propunerea lui Ilie Bolojan de creștere a TVA-ului de la 19 la 21%, i-a pus în vedere că doreșete întâi să facă economii, tăieri și abia apoi să discute despre taxe și impozite.

În aceste condiții Ilie Bolojan a ridicat tonul, s-a declarat nemulțumit, nervos și a spus că în aceste condiții nu mai acceptă mandatul de premier, motiv pentru care Nicușor Dan a amânat decizia de a-l instala premier, urmând să aibă loc noi discuții", a declarat, joi, Anca Alexandrescu.

Jurnalista a precizat că "în această situație cred că Nicușor Dan are dreptate pentru că Bolojan s-a prezentat în permanență ca marele reformator, cel care a reușit să facă economii la Oradea, inclusiv la Senat când a venit a vorbit despre un aparat mai suplu, despre reducerea de personal".

"Astfel este destul de ciudat că reformatorul Ilie Bolojan vine cu propunerea de creștere a TVA de la 19 la 21%, care ar apăsa din nou pe cetățean și pe oamenii de faceri în loc să meargă economii, pe comasarea unor instituții, pe desființarea unor instituții, pe reducerea aparatului bugetar, care este uriaș, alege să crească TVA de la 19 la 21%.

Este cel puțin ciudat. Pare mai degrabă un joc al lui Bolojan care își dă seama că ar fi un premier de sacrificiu și un guvern de sacrificiu; mai degrabă să nu intre și să nu fie acuzat că a refuzat", a explicat moderatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel de la Realitatea PLUS.





