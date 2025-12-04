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Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan a mers cu iubita în vizitele din Austria și Ungaria
Ilie Bolojan a mers cu iubita în vizitele din Austria și Ungaria
Premierul Ilie Bolojan a mers în vizita din Austria alături de partenera sa. Realitatea PLUS a obținut imagini exclusive din cadrul vizitei.
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