Politica· 2 min citire

Ilie Bolojan, despre ancheta parlamentară deschisă în urma întâlnirii sale secrete cu şefa CCR: ”Este o acţiune de tip politic”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Dambovita
Scris deRealitatea de Dambovita
Publicat25 aug. 2026, 23:56
Actualizat25 aug. 2026, 23:58
SursăRealitatea.Net

Ilie Bolojan califică drept „o acțiune de tip politic” ancheta parlamentară privind întâlnirea sa secretă cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Premierul demis a declarat marți seară că se decide dacă se va prezenta la audieri după ce va vedea cum va acționa comisia parlamentară.

”Este o acţiune de tip politic, nu are nicio justificare”

Întrebat dacă se va prezenta la audieri în fața parlamentarilor, Ilie Bolojan a răspuns: ”Ar trebui să văd ce vor să facă. În orice caz, este o acţiune de tip politic, doar propagandistic, care nu are nicio justificare, pentru că gândiţi-vă că am avut o întâlnire într-o clădire oficială a statului, nu într-un restaurant, nu într-o casă conspirativă, nu undeva ascunşi şi am explicat aceste aspecte. Deci nu văd niciun fel de problemă, este doar o acţiune de tip politic şi nimic mai mult. Trebuie să văd ce va face această comisie şi o să mă pronunţ”.

Ce a discutat Ilie Bolojan cu Simina Tănăsescu

Cât despre subiectele discutate cu şefa CCR, premierul demis a afirmat că, în calitate de şef al Guvernului, a avut discuţii cu numeroşi conducători de instituţii.

”Eu evit şi să dau pe surse din întâlniri ce se discută şi să transform o întâlnire, că este la Cotroceni, că este cu liderii de partide de politice sau cu şefii de instituţii într-un subiect pe care să-l dezbat public”, a mai spus Ilie Bolojan la un post de televiziune.

Mai mult, el a ținut să precieze faptul că discuţia sa cu Simina Tănăsescu ”nu a avut niciun fel de efecte de altă natură decât lucrurile normale”.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ancheta parlamentarailie bolojansefa ccrpolitica

Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe